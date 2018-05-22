22.05.2018, Москва, Михаил Рябов

291 просмотров

Запад отрывает от России еще одного союзника

Армения при новом премьере Николе Пашиняне продолжит дрейф на Запад и может выйти из Евразийского союза.

Об этом в «Независимой газете» пишет Алексей Фененко, доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В Армении выросло целое поколение молодых (и не очень молодых) политиков, воспитанных на американских и европейских грантах…В известном смысле Саргсян повторил судьбу президента Эдуарда Шеварднадзе в Грузии, который также пытался балансировать между Россией и Западом, вырастил прозападную элиту и в итоге был ею же свергнут. Нынешнее руководство Армении – тандем «Саркисян–Пашинян» будет, очевидно, более прозападным, чем балансировавший Саргсян (иначе зачем было его свергать?)», – говорится в публикации.

«В состав нового правительства Армении также вошли чиновники, чья карьера была связана с международными западными организациями. Едва ли этот тандем будет сразу рвать с Россией. Но постепенно дистанцирование Армении от «евразийских структур» скорее всего начнется. Здесь может наметиться несколько военно-политических кризисов. Первый кризис может возникнуть вокруг ЕАЭС. Соглашение об ассоциации с ЕС объективно ставит вопрос о перспективах членства Армении в этой организации. На это накладывается растущая критика ЕАЭС в самой Армении, который якобы, как утверждает ряд армянских экономистов, даже препятствует ее развитию. Армения вполне может изменить формат своего членства в ЕАЭС: от ассоциированного члена до полного выхода из нее», – прогнозирует автор.

«Второй кризис может наступить при решении карабахского вопроса…Россия будет поставлена перед сложным выбором: или согласиться с дистанцированием Армении в сторону Запада, или поддержать Ереван сильнее Запада», – отмечает эксперт.

«Россия рискует оказаться перед политически трудной ситуацией. Поддержка нового, прозападного, правительства в Ереване перечеркнет все позитивные результаты диалога с Азербайджаном и Турцией, который Москва терпеливо выстраивала на протяжении последних 15 лет. Сама Армения при этом будет продолжать дрейф на Запад, все больше расходясь с ЕАЭС и ОДКБ. Москва фактически будет поддерживать правительство, нацеленное на отход от самой России и усиление роли западных структур в Закавказье», – пишет автор.