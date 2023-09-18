Запад отступит перед Россией в случае реальной угрозы ядерной войны – Бортник призвал Украину готовиться

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Если угроза ядерной войны с Россией станет реальной, Запад отступит и не будет оглядываться на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, поэтому Украине не стоит завышать свои требования и добиваться, чтобы Запад сделал слишком радикальные шаги против России.

«Для того, чтобы был «Нюрнберг», нужно, чтобы украинские войска или войска наших союзников стояли в Москве – до этого Нюрнберг невозможен. Учитывая ядерный статус России, мы ближе к апокалипсису, чем к «Нюрнбергу». Понимаете, давайте честно говорить – мы осуждаем и должны осуждать Россию, но должны полагаться на себя. Мир живет глобальнее и шире, и мир в любом случае перед реальной угрозой ядерной войны отступит. Не решится Запад втянуться в ядерную войну, которая абсолютно уничтожит не просто человечество, а и доминантное положение западных элит, западных обществ в мире. Для них это двойной конец, понимаете? Потому мир отступит, и нам тут важно не перегибать палку. Когда мы перегибаем эту палку – нам в ответ прилетают неприятные вещи, оказывается, что у нас очень коррумпированные политики и государственные чиновники, к которым масса претензий, они неблагодарные существа – нам начинают рассказывать это в ответ», – заключил Бортник.