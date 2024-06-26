Запад отворачивается: дефицит бюджета неуклонно растёт каждый месяц – Карасёв
Дефицит украинского бюджета растёт с каждым месяцем, а западные «партнёры» заняты своими внутренними проблемами.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация в экономике Украины очень сложная. Идут недоимки в доходы государственного бюджета. И с каждым месяцем это ухудшается. И это означает, что, во-первых, нужно денег больше на текущую войну, на текущие труды войны, а не на восстановление», – сказал Карасев.
«А во-вторых, Европа уже не желает давать свои деньги. Или их нет, или их становится меньше, или нет желания давать эти деньги. Американцы уходят, так сказать, в свои проблемы, выборы.
И они больше и больше передают все свои дела Европе. А у Европы ситуация сложная сейчас, учитывая выборы, ситуацию в ЕС, национальные проблемы… Франция, Германия, Британия и прочее», – добавил политолог.
Спасибо!
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