Запад отворачивается: дефицит бюджета неуклонно растёт каждый месяц – Карасёв

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Дефицит украинского бюджета растёт с каждым месяцем, а западные «партнёры» заняты своими внутренними проблемами.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит украинского бюджета растёт с каждым месяцем, а западные «партнёры» заняты своими внутренними проблемами....

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«Ситуация в экономике Украины очень сложная. Идут недоимки в доходы государственного бюджета. И с каждым месяцем это ухудшается. И это означает, что, во-первых, нужно денег больше на текущую войну, на текущие труды войны, а не на восстановление», – сказал Карасев.

«А во-вторых, Европа уже не желает давать свои деньги. Или их нет, или их становится меньше, или нет желания давать эти деньги. Американцы уходят, так сказать, в свои проблемы, выборы.

И они больше и больше передают все свои дела Европе. А у Европы ситуация сложная сейчас, учитывая выборы, ситуацию в ЕС, национальные проблемы… Франция, Германия, Британия и прочее», – добавил политолог.

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