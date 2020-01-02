Запад отворачивается от Украины, в стране идет пророссийский реванш – Порошенко

02.01.2020, Киев, Игорь Петров

Главным вызовом, который стоит перед Украиной сейчас, является потеря поддержки со стороны Запада.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В качестве первого вызова я бы назвал эрозию международной солидарности с Украиной со стороны мира. Я считаю это очевидным и главным просчетом действующей власти, когда сцементирована коалиция, которую я и моя команда строили пять лет, на сегодняшний день испытывает такую эрозию. И уже большим трудом продолжаются санкции, и уже Украина, ее защита, к сожалению, уходит с повестки дня международных организаций и наших партнеров. А если появляется, то появляется в скандальном, печально ключе, как например сейчас это происходит в США.

Думаю, что вызовом является и попытка спустить на тормозах нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию. В разговорах все в порядке. Но когда речь идет о том, чтобы президент Украины принимал участие в саммите НАТО в Лондоне в декабре этого года, то почему-то он там не появляется, чтобы не раздражать кого-то.

Когда речь идет о том, чтобы мы приняли решение о включении в повестку дня ПДЧ в НАТО, предоставление нам его (еще раз подчеркиваю – это не просто обязательство Украины, а это обязательство Запада и стран-членов НАТО предоставить нам этот статус после выполнения домашней работы) – так и здесь тоже, несмотря на то, что парламент поддержал постановление моего авторства, к практической реализации это не дошло.

К сожалению, мы видим сейчас и попытки восстановить политические преследования времен Януковича, и давление на волонтеров, и давление на воинов АТО, и попытку подорвать авторитет армии, и много-много чего другого», – сказал экс-президент.

Он полагает, что сегодня в стране идет реванш тех сил, против которых боролся сам Порошенко.

«Возможен ли реванш? Возможен. Более того, он осуществляется. И это не просто отсутствие Украины на саммитах НАТО, это не просто отсутствие шагов по имплементации ПДЧ и закона о национальной безопасности, который был принят мной, где четко выписаны графики, мы должны сделать для интеграции в НАТО. Это и инициативы отдельных депутатов правящего монобольшинства об отмене закона об украинском языке. Что это такое? Для чего вы это делаете? Точно мы не дадим его отменить. Но это точно конфликт внутри государства, раскол государства. Остановитесь.

Это, безусловно, и позиции по атакам на ПЦУ, когда отдельные представители правоохранительных органов вмешиваются и деятельность приходов, препятствующих делают другие шаги, которые препятствуют нашей церкви, которая признана мировым православием. Только за несколько последних недель Элладская церковь, Александрийская церковь признают вместе со Вселенским патриархатом нашу церковь. И эти процессы точно будут продолжаться в 20 году. Я знаю, я работаю, в том числе, в этом направлении. И препятствование этому – это реванш», – сказал Порошенко.