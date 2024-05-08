Запад озадачен усилением России и поставил войну на Украине на паузу

08.05.2024 15:52
  (Мск) ,
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Деньги от Запада поступают на Украины лишь для того, чтобы окончательно не рухнул фронт.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Деньги от Запада поступают на Украины лишь для того, чтобы окончательно не рухнул фронт....

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«Они что-то уже подозревают, но еще до конца не понимают и тем более не хотят признавать. Поэтому они в растерянности и многие вещи берут на паузу. В Америке пауза вызвана еще и выборами. Пауза с украинским наступлением. Деньги дают пока на сдерживание для того, чтобы фронт не рухнул, чтобы не было обвала. Потому что тогда, как они говорят, поражение Украины – это поражение Европы», – сказал Карасев.

Маркером разочарования Запада в способностях Украины он считает заявления о готовности ввести свои войска. Политолог выразил надежду на то,  что западная военная промышленность «раскочегарится» к 2026 году, и тогда Украину не отдадут России.

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