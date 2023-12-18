Запад перегруппируется и устроит дестабилизацию по периметру и внутри России – эксперт

В условиях провалившегося наступления ВСУ и поражения на этом этапе Запада, он попытается дестабилизировать ситуацию в России другими путями. В частности – разжечь конфликты по периметру РФ или устроить теракты внутри страны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они рассчитывают на то, что им нужно перегруппировать силы, подготовить более весомую и более эффективную «пятую колонну» на нашей территории, более тщательно подготовиться к свержению действующей власти, попытаться подкупить фигуры в окружении президента с тем, чтобы они, оставаясь формально верными президенту, были готовы в нужный момент его предать…

Они рассчитывают на то, что удастся потихонечку разжечь серию военных конфликтов вокруг России. Вроде как неформальных, вроде как возникло – например, в Южном Кавказе Зангезурский коридор, Азербайджан-Армения, это могут быть конфликты в зоне абхазо-грузинской или южно-осетино-грузинской зоне. Это может быть возникновение конфликта в зоне Балтийского моря – локального, небольшого, но напряженного. Вот эта вот зона.

И в условиях Украины им нужно сейчас добиться передышки. То есть, им нужно остановить этот конфликт, перенести его в латентное состояние, не прекращать, но в то же время пресечь активные боевые действия, что возможно путем заключения так называемого ограниченного перемирия, ограниченного мира, когда продолжение конфликта может быть начато в любой момент без особых на то поводов.

Плюс к тому же, они будут разжигать конфликты в Центральной Азии как со стороны Афганистана, так и внутри наших центрально-азиатских республик. Это все в комплексе, по их мнению, может сработать таким образом, что против президента Путина может подняться достаточно серьезная волна протеста внутри страны, и на этом фоне можно будет его сместить и поставить к власти другие фигуры», – перечислял он западные сценарии.

«Поэтому, естественно, на территории России будут разворачивать различную террористическую активность, различные другие группы. Это и группы исламских экстремистов, и Главного управления разведки Украины, и различные другие структуры», – заключил Сивков.