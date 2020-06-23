Запад перехватывает инициативу белорусского Майдана у российских олигархов

23.06.2020, Москва, Елена Острякова

Развитие протестов в Белоруссии может заинтриговать только неофитов, которые «методичек Шарпа» по цветным революциям не читали, за майданами на Украине, Грузии (далее везде) не следили.

Сейчас в соцсетях стенают о жестокости правоохранителей к онижедетям, тиражируют прозревших бывших сотрудников гостелеканалов «вывсеврете». Заработала всемирная сеточка – перед белорусскими посольствами выставляются пикеты поддержки. Запускаются антилукашенковские флешмобы, основанные на лживом тезисе о его трехпоцентной поддержке.

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Против властей высказываются артисты-художники-спорсмены. Находятся и те, кто поддерживает Лукашенко, но поскольку интернет в Белоруссии – территория оппозиции, их быстро сгрызают пираньи-замагары, до этого растерзавшие многих сторонников Русского мира.

Вообще похоже, что запущено несколько фабрик троллей. В прошлом году даже под самыми резонансными публикациями белорусских СМИ царила гробовая тишина, сейчас комментаторы приходят не только к оппозиционерам, но и под каждый ролик государственных телеканалов.

Даже прозападный военный обозреватель Егор Лебедок был вынужден признать, что происходящее в Белоруссии идеально ложится в схему создания движения сопротивления в стране проведения операции из полевого устава СВ ВС США FM 3-05.201 «Special Forces Unconventional Warfare Operations».

«Как видно, там есть все то, что происходит и что часто упоминает в своих выступлениях Лукашенко: недовольство экономической ситуацией, стремление к независимости, дискредитация власти и силовых структур, бойкот и забастовки, иностранное финансирование (причем здесь стоит особо отметить, что в финансировании обвиняется не Россия, а олигархи, что есть проявление «чуждой западной буржуазной системы»), инфильтрация во властные и силовые структуры, подготовка кадров сопротивления. Т.е. происходит все то, что, завершается массовым движением», – написал Лебедок в своем телеграм-канале.

По-настоящему встревожен российский политолог Семен Уралов.

«Как я неоднократно говорил, мне очень не нравится то, что происходит на президентских выборах в РБ. Потому как граждане республики, в массе своей наиболее тихие и покладистые на постсоветском пространстве, оказались между молотом государства и наковальней выстроенной за последние 10 лет инфраструктурой влияния “гражданского общества” и медиа давления», – написал Уралов в своем телеграмм-канале.

Он считает, что пока белорусское государство, проводя репрессии в отношении протестующих, «попадает в ловушку и втягивается в политизацию протеста».

«Массовые аресты уже не остановят конфликт. В лучшем случае загонят противоречия внутрь. Что чревато ещё более глубоким отчуждением власти и общества. Государству в данной ситуации надо оперативно бороться за смену политической повестки. Делать её конструктивной и сфокусированной в будущее. Кроме кнута нужен срочно пряник. Иначе, не дай Бог, подвезут печеньки», – написал Уралов.

Пока этот совет не услышан. За три дня протестов были задержаны более 200 человек. Большую часть сразу отпустили, но несколько случаев неоправданно жестокого задержания раздуваются оппозиционными СМИ.

Сначала провластные, а затем и прозападные аналитики уверенно прогнозируют эскалацию насилия.

«Судя по почерку – чисто западная технология. Дальше должны пытаться делать подобные акции постоянными с привлечением большего числа участников… Исходя из логики этой технологии, рано или поздно там должна начаться эскалация насилия», – пишет в своем телеграме политолог Алексей Дзермант, близкий к администрации президента.

«Сегодняшняя динамика конфронтации слишком легко может привести туда, где страна еще не была, — к реальной крови, и, возможно, с обеих сторон… Если уличных репрессий будет больше и они будут такими же непропорциональными и неизбирательными, как сейчас, все больше людей будут склоняться к радикальным ответам. Драки с милицией участятся. Возмущенные люди будут ходить к РОВД и изоляторам своих городов и требовать освобождать своих родственников», – предрекает либеральный обозреватель Артем Шрайбман.

Российский публицист Максим Шевченко считает, что при всей очевидности использования западных технологий, изначально запущены они были из России после того, как белорусский президент отказался форсировать интеграцию двух стран.

«Москва начинает подогревать Майдан, чтобы показать Лукашенко, что власть его нестабильна, чтобы он начал суетиться и побежал договариваться. Но дальше происходит, как в Киеве в ноябре 2013 года. Мы знаем, что киевский Майдан выражал суть конфликта Ахметова и Януковича. А потом они просто упустили инициативу. И тогда появилась Виктория Нуланд и Порошенко. Появились киевский Майдан и украинская гражданская война», – сказал Шевченко в своем youtube-канале.

Он уверен, что в Белоруссии Москва уже утратила контроль над запущенными процессами и «готова торговать с Западом своими союзниками».

Отметим, что в самой Белоруссии склонны обвинять в дестабилизации не столько Кремль, сколько российских олигархов.

Например, там считают, что за протестами блогера Сергея Тихановского стоит Олег Дерипаска, который таким образом мстит Лукашенко за нежелание продать Минский автомобильный завод (МАЗ).

Если поверить, что флешмоб Тихановского с тапками, которыми нужно прихлопнуть таракана-Лукашенко, действительно придуман в России, то да, есть тенденция по выдавливанию этой символики из общественного сознания.

Видимо, сермяжных тараканов с тапками будет трудновато «продать» на Западе, и поэтому сидящая на западных грантах интеллигенция предлагает более пафосную символику.

«В Беларуси началась настоящая Революция Надежды. Весь мир с удивлением и восторгом следит за Беларусью. Абсолютно ясно, что режим Лукашенко доживает последние дни», – пишет главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

В отличие от мародерской «тапочной революции» грантоедская «Революция Надежды» преследует глобальные геополитические цели по окончательному отрыву Белоруссии от России.

Новая Нуланд уже складывает в пакет свои печеньки.