Запад переносит «ставку» во Львов

12.02.2022  21:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Галиция, Дзен, Киев, Львов, Украина
Новости Украины

Воинский контингент, который страны НАТО присылают на Украину, предназначен не для ведения боевых действий, а для обеспечения эвакуации.

Об этом на youtube-канале «Факультет Высшего управления» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воинский контингент, который страны НАТО присылают на Украину, предназначен не для ведения боевых действий,...

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«Это не те силы, которые могут усилить наступающих на хорошо знакомом местным рубеже. Это команда имеет немного другую задачу. По численности это эвакуационная команда. Это значит, что посольства США, Британии, Канады что-то вывозят, что не должно остаться, в Польшу, на Западную Украину. Вывозить будут из Киева. Есть все предпосылки говорить, что на Украине готовится вторая версия Кабула. Это значит, что западные партнеры готовятся к тому, что границы будут изменены», – сказал Колмогоров.

Он полагает, что Запад перенесет свою «ставку»  во Львов или Ивано-Франковск, а остальная территория Украины превратится в неуправляемую зону.

«Нас ждет Кабул-2-0. Как-то очень быстро из Украины уйдут все посольства. Украина как Афганистан. Оружия там много, боеприпасов много, власти никакой. Еще один Афганистан мы получаем у себя в подбрюшье. Вот почему Росгвардию гонят на запад. Это не штурмовые операции. Это охрана наших западных границ от тех, кто оттуда побежит, а побегут многие», – сказал Колмагоров.

Он обратил внимание на то, что части Росгвардии, которые перебрасываются на границу с Украиной, везут с собой большие энергетические установки. Эксперт полагает, что они нужны для оборудования мощных компьютерных фильтрационных пунктов, на которых будет отсеиваться радикальный элемент в эмиграционном потоке.

«Украина сейчас, к сожалению, превратится в одно большое Гуляй-поле. Там очень много оружия и очень много людей, имеющих боевой опыт. У кого оружие и пассионарность, они станут хозяевами районов. Что там будет с инфраструктурой и АЭС, непонятно», – сказал Колмогоров.

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