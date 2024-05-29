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У НАТО нет последовательного подхода к ситуации на Украине.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2022 году не было никакого намерения отправлять боевые танки на Украину. Или отправлять истребители, такие как Ф-16. И все эти «красные линии», которые были установлены западными странами для самих себя, были пересечены. Мы видим, что у нас совершенно беспорядочное руководство и стратегическое понимание ситуации. И это делает ситуацию довольно опасной. Не из-за Владимира Путина, а из-за того, что мы не в состоянии придерживаться последовательного подхода», – сказал Бод.

Он напомнил, как министр обороны США Ллойд Остин был не в состоянии сформулировать в Конгрессе, что могло бы стать победой Запада на Украине.