Запад перешел «красные линии», высок риск столкновения России с НАТО – постпред РФ в ООН

09.09.2022  10:55 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Западные страны давно уже перешли «красные линии», судя по критериям, которые они сами выставляли к России. Это значительно повышает риск прямого столкновения НАТО и РФ.

Такое заявление в ходе заседания Совбеза ООН сделал постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны давно уже перешли «красные линии», судя по критериям, которые они сами выставляли...

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«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с Альянсом, несмотря на утверждение, что там делают все возможное для избежания такого сценария. Нас безосновательно обвиняли в ядерном шантаже, а новый британский премьер Лиз Трасс открыто подтвердила готовность применить ядерное оружие, нажать на ядерную кнопку. До нее таких безответственных слов никто не произносил.

Перешли ли уже натовцы красные линии?

В 2020 году кандидат в президенты США Джо Байден пытался обвинить Россию в том, что она перешла «красные линии» всего лишь на основании домыслов в газете New York Times о том, что Россия якобы тайно оплачивала талибам убийство американских военных в Афганистане, британские парламентарии тогда заявляли, что постоянный член Совета безопасности не должен поставлять оружие и тренировать тех самых боевиков, которые не допустили мирного разрешения конфликта в Афганистане.

По этим критериям западные страны «красные линии» перешли уже давно и не один раз», – заявил Небензя.

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