Запад перешел в оборонительную позицию – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское военно-политическое руководство не планирует никаких переговоров с Россией и поиска компромиссов для прекращения войны. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В планах украинского высшего военно-политического руководства нет переговоров с Российской Федерацией и поиск какого-то дипломатического совместного решения. Отдельная история – это Швейцарская конференция, но это фактически встреча единомышленников с выкатыванием условий Российской Федерации. Это другое», – сказал Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Также, сейчас на Западе обсуждается, может быть, не столь громко, но все-таки это проскальзывает. А кто виноват в том, что сейчас, например, такое тяжёлое положение Украины на Харьковском направлении? И вообще, почему с военной точки зрения сегодня инициатива находится в руках Российской Федерации? Кто-то говорит, что вот Украина не все сделала, что могла. Другие, какие-то другие причины выдвигают. А вот Зеленский вот сказал, что затягивание решений с предоставлением Украине военной помощи, которую хотела бы иметь Украина, это тоже сказывается на ведении боевых действий. И в отличие от России, где сейчас экономика переведена на военные рельсы, и этот тренд будет усиливаться, Запад пока демонстрирует оборонительную позицию», – пожаловался политолог.