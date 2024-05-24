Запад перешел в оборонительную позицию – Карасев

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 11:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Украинское военно-политическое руководство не планирует никаких переговоров с Россией и поиска компромиссов для прекращения войны. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В планах украинского высшего военно-политического руководства нет переговоров с Российской Федерацией и поиск какого-то дипломатического совместного решения. Отдельная история – это Швейцарская конференция, но это фактически встреча единомышленников с выкатыванием условий Российской Федерации. Это другое», – сказал Карасев.

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Украинское военно-политическое руководство не планирует никаких переговоров с Россией и поиска компромиссов для прекращения...


«Также, сейчас на Западе обсуждается, может быть, не столь громко, но все-таки это проскальзывает. А кто виноват в том, что сейчас, например, такое тяжёлое положение Украины на Харьковском направлении? И вообще, почему с военной точки зрения сегодня инициатива находится в руках Российской Федерации?

Кто-то говорит, что вот Украина не все сделала, что могла. Другие, какие-то другие причины выдвигают. А вот Зеленский вот сказал, что затягивание решений с предоставлением Украине военной помощи, которую хотела бы иметь Украина, это тоже сказывается на ведении боевых действий. И в отличие от России, где сейчас экономика переведена на военные рельсы, и этот тренд будет усиливаться, Запад пока демонстрирует оборонительную позицию», – пожаловался политолог.

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