Запад перестал быть центром, большой войны не будет

09.03.2019, Рига, Владимир Гладков

Россия слишком много внимания уделяет Западу, например, в свое время связывая надежды на приход к власти Дональда Трампа в США, в то время как настоящим новым мировым центром становятся страны Востока со стремительно растущей экономикой.

Об этом в эфире радио «Baltkom» заявил российский политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Провинциальность – это когда ты себя чувствуешь зависимым от кого-то ещё и, соответственно, реагируешь на чужие события как на важные для тебя. Это надо сейчас изживать ещё больше, чем раньше, потому что это совсем не соответствует современному миру.

В современном мире западоцентризм не имеет смысла, потому что Запад перестал быть центром. Центров становится много, и наиболее растущий центр – это Восток. И российская проблема – сугубо психологическая. Она в головах. Вот с ней что-то надо делать.

Боже упаси, я не призываю к борьбе с Западом, просто его надо поставить на то место, которое он сейчас в мировой палитре занимает. Одна из важных, но далеко не единственная часть мира», – рассказал он.

Также Лукьянов рассказал, почему не стоит ожидать новой масштабной войны из-за разрыва США договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Гарантом того, что большой мировой войны не будет, является наличие ядерного оружия у двух крупнейших стран и ещё целого ряда других, включая Китай и так далее. Вот это является гарантией, а не договор РСМД или СНВ. Конечно, исчезновение системы договоров повышает уровень неопределённости. Но договоры эти закончились не потому, что Россия или Америка что-то нарушили, это повод, который использован, а потому что сама модель себя исчерпала. Мир не такой и то, что придумали для 60-х – 70-х годов, сейчас уже не работает», – резюмировал эксперт.