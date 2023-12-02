Запад перестал верить в победу Украины, – азербайджанский эксперт как мог подбодрил бандеровцев

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Украина уже победила, потому что не позволила России полностью лишить ее государственности. В этом украинского зрителя в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук убеждает азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, Рустамзаде тут же отмечает, что Запад больше не верит в победу Украины над Россией на поле боя, поэтому сокращает объемы военной помощи.

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«Уменьшение вам западной помощи вы получили, в том числе, из-за процессов, которые происходят в Украине. В вашу победу перестали верить. Да, вас пытаются поддержать, потому что никто не хочет, чтобы Россия добилась большего, чем она имеет сейчас. Но с каждым разом все меньше веры в то, что вы можете выйти на какие-то рубежи. Надо понимать, что вы победили. Страна, которая на вас напала, хотела лишить вас государственности, поработить вас. Она этого не достигла. Вы победили, но из-за того, что война продолжается, скажем, уровень и степень вашей победы может быть разной, результат может быть разным. Но в этой войне уже нет вероятности в том, что российская армия скоро может подойти к Днепру. Речь идет о каких-то результатах, о том, что вы, получая успехи на поле боя, истощением вашего противника, вы принудите вашего противника подписать мир на условиях, которые близки к вам», – подбадривает бандеровскую аудиторию Рустамзаде.