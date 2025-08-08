Запад планирует бросить ВСУ в набег по Брянской области

Максим Столяров.  
08.08.2025 17:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 640
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Встревоженные успехом российской армии западные политики готовят украинцев в ещё один рейд по российской земле.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом месяце было освобождено около 700 квадратных километров. На фоне других больших успехов с конца прошлого года эта ситуация встревожила не только киевские прокси, но и их хозяев – американцев и англичан.

Их неудачи пугают, потому что слишком много вложено, слишком много ожиданий, земли передали, но не получается. А у нас стало получаться», – сказал Дандыкин.

«Поэтому сейчас они пытаются собрать кулак, где-то 25 тысяч могут найти. Говорят, что попытаются это сделать в районе Чернигова, это направление на Брянщину. Там сейчас наблюдается активность ДРГ противника, и больше всего дронов.

Но я думаю, такая пакость, которую они сделали на Курском направлении, сейчас у них не получится», – добавил он.

