Запад плохо скрывает панику по поводу сближения РФ и КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын провел сегодня в общей сложности 5 часов с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

В состав российской делегации на переговорах вошли министр обороны РФ Шойгу, вице-премьер РФ Мантуров, глава МИД РФ Лавров, вице-премьер РФ Хуснуллин, глава Минтранса РФ Савельев и глава Минприроды РФ Козлов.

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После разговора в расширенном составе лидеры около двух часов общались лично. Темы переговоров не детализируются, а формулируются в общем – военно-техническое сотрудничество.

Судя по тостам, позвучавшим на совместном обеде, страны обо всем договорились.

Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную борьбу для защиты своего суверенитета».

«Надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма. КНДР всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина и российского правительства», – отметил северокорейский лидер.

Он уверен в успехе России в проведении СВО, и предложил выпить «за здоровье Путина и новые победы Великой России».

Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронированном поезде.

«С первого момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и кипучую действительность. Уверен, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего иллюзии экспансии», – заявил корейский лидер.

В ответ Путин предложил выпить за укрепление дружбы между народами.

«В Корее есть пословица: «Одежда хороша новая, а друг- старый». А у нас в народе говорят: «Старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», – подчеркнул президент РФ.

Комментаторы во всем мире уверены что КНДР теперь будет поставлять в Россию старое советское вооружение, необходимое на фронтах СВО, а взамен получит современные технологии по строительству подлодок и ядерных ракет. По слухам, Россия готова подготовить и отправить в космос корейского космонавта, и «Ким воспринял это с восторгом».

«Если вдруг кто-то не знал КНДР обладает одной из самых мощных в мире артиллерий. С созданием собственного ракетно-ядерного щита КНДР может легко избавиться и от излишков стволов, и от десятков миллионов снарядов. Так что утилизовать их на Украине очень логично», – считает обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан.

В кулуарах встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что Россия намерена выйти из режима санкций против КНДР.

«Санкции против Северной Кореи принимались в совершенно другой обстановке, но при принятии последней резолюции мы сказали очень твердо, что больше санкций не будет. Запад обманул нас с Китаем, и разметил в Южной Корее элементы своих стратегических сил, поэтому мы с КНР готовим новые резолюции», – сказал Лавров.

То, что на западном побережье Тихого океана назревают тектонические сдвиги, Запад почувствовал заранее. Американские СМИ предпочли изобразить спокойствие и уверенность.

Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон даже призвала КНДР в своей статье для «Нью-Йорк Таймз» прекратить переговоры с Россией и соблюдать взятые публичные обязательства. Ранее США отговаривали от сотрудничества с РФ Китай и Иран. А координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби обвинял КНДР в поставках оружия, и официальные лица США уверяли, что разоблачения отпугнули Северную Корею.

Сейчас вице-президент США Камала Харрис заявила, что сближение Москвы с Пхеньяном демонстрирует отчаяние России. Президент Южной Кореи Юн Сук Ель пообещал Украине дополнительную помощь на сумму, эквивалентную 2,1 миллиарда евро.

Однако паника американцев проявляется в стремлении поссорить Россию и КНДР с Китаем. Профессор северокорейских исследований в Университете Кейо в Японии Ацухито Исодзаки уверяет «Вашингтон Пост», что КНДР не осудила СВО России на Украине только из «соображений безопасности» в отношениях с КНР.

«Были разногласия во мнениях по поводу разработки ядерного оружия с его союзником Китаем, поэтому полностью полагаться на их отношения с Китаем становилось все более опасным», – сказал Исодзаки.

Немецкая «Зюдойче цайтунг» приводит слова южнокорейского политолога Ким Сон Су о том, что не в интересах России предоставлять КНДР все, что она попросит, «потому что это почти наверняка вызвало бы враждебную реакцию» Пекина и «побудит Японию рассмотреть возможность разработки ядерного оружия».

Норвежские СМИ более откровенны и не скрывают своего испуга. Одна из крупнейших норвежских газет Dagbladet оценивает сближение России и КНДР как «катастрофу». Профессор Питер Стоун, член совета директоров Института исследования проблем мира опасается, что Россия поможет Северной Корее со строительством атомных подводных лодок.

«С ним они могут, например, доплыть до Соединенных Штатов. Это действительно катастрофично. Я не думаю, что это будет представлять смертельную угрозу немедленно, но в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты могли бы воспринять это как угрозу и перейти к действиям на Корейском полуострове. Конечно, это будет очень опасно», – сказал Стоун.

«Сотрудничество между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным вызывает беспокойство. Если лидер Северной Кореи хочет большего, чем вернуть деньги, это может быть страшно», – заявил в интервью норвежскому таблоиду «Верденс ганг» глава Центра международной безопасности Института оборонных исследований Хенрик Столхане Хийм.

Уже после сегодняшней встречи американское агентство «Рейтерс» публично успокаивает само себя, уверяя, что Россия будет только учить Северную Корею создавать спутники, а не делать их для Северной Кореи.

«Любая форма передачи спутниковых технологий или координации между Россией и Северной Кореей может противоречить международным санкциям», – пугает Ли Чун Гын из южнокорейского Института научно-технической политики.

Британский политолог Марк Галеотти призывает коллег оставить всякую надежду.

«Неужели кто-то действительно верит, что сделка между Россией и Северной Кореей не состоится? Вряд ли Ким Чен Ын поехал бы во Владивосток только для того, чтобы пообщаться и узнать, можно ли договориться. Я думаю, что сделка уже заключена: это просто театр», – написал он в Х (бывший «Твиттер»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал достаточно жесткую отповедь западным комментаторам.

«Северная Корея является близким нашим соседом, и несмотря ни на какие «замечания» и «окрики» извне мы будем выстраивать отношения таким образом, как это выгодно нам и нашим соседям. Полный комплекс отношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях таких как военное взаимодействие и обмен мнениями в области безопасности. Все остальные вопросы касаются только наших двух суверенных стран и не должно быть предметом обеспокоенности третьих государств», – сказал Песков.