Запад по прежнему тратит миллиарды на покупку российской нефти, находя лазейки в санкциях – Politico

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ЕС, США, Великобритания и другие западные страны, используя лазейку в санкциях, купили в первой половине 2024 года топлива, произведенного из российской нефти, примерно на два миллиарда долларов, сообщает европейская версия Politico.

«Анализ, который обнародовал европейский Центр исследований энергетики и чистого воздуха и Центр изучения демократии, показал, что поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, изготовленных из российской нефти, выросли за последние месяцы благодаря импорту только трех турецких нефтеперерабатывающих заводов», – говорится в публикации.

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Хотя ЕС и его США давно запретили почти весь импорт российской нефти, западные страны все еще могут покупать топливо российского происхождения, если оно сначала перерабатывается в другой стране, отмечает издание.

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Согласно отчету, Турция — и покупающие у нее западные фирмы — все больше пользуются этой так называемой лазейкой в ​​сфере нефтепереработки, несмотря на неоднократные призывы Украины закрыть ее.

Так, Турция воспользовалась скидками от 5 до 20 долларов за баррель от Москвы, увеличив свои ежегодные закупки нефти у России на 34% в 2023 году и на колоссальные 70% в этом году.

«Хотя политики ЕС и США защищают санкции, утверждая, что они лишают Москву «наценки на переработку» на топливо, промышленность ископаемого топлива остается жизненно важной для российской военной машины. Налоговые поступления, полученные Москвой от продажи топлива западным странам, позволили бы России набирать дополнительно 6 200 солдат ежемесячно для участия в боевых действиях на Украине», – утверждает издание.

Согласно выводам авторов отчета, один из турецких нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий Азербайджану Star Aegean, на 98% зависит от российской нефти, причем около 73% ее поставок поступает от российского энергетического гиганта «Лукойл», на который США наложили санкции.

При этом ЕС покупает бензин из российской нефти у Турции по ценам на 10% дешевле, чем у Саудовской Аравии, добавляет издание.