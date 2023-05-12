Запад почувствовал запах российской крови и будет идти до конца, – Рогозин

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Россия затянула с ходом спецоперации на Украине, потому Запад почувствовал ее слабость и стал действовать более активно. Не стоит верить тем, кто убеждает, будто Европа и США вскоре откажутся от поддержки режима в Киеве из-за проблем с энергетикой, влиянием санкций и т.п.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они почему так активничают сейчас – потому что операция продлилась, с моей точки зрения, намного дольше того, что должна была составлять по времени. И это дало им основание думать, что они могут нас додавить. То есть, они идут сейчас до конца, будут нас додавливать колоссальными поставками вооружений, разведданных, деньгами. Для них Украина – чисто расходный материал, для них главная цель – это Россия. Они считают, что сейчас у них есть шанс нас разрушить – разрушить армию России, использовать всех наших активных противников, активизировать их для того, чтобы они работали на разрушение государственного строя, устоев, морали, привести к деморализации российского общества. То есть, они сейчас почувствовали запах русской крови и будут идти далеко. Все эти разговоры, что сейчас они остановятся, что нечем будет греть грелки или тарелки – это все чушь. Это зверь очень опасный, который почувствовал кровь», – заявил Рогозин.