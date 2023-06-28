Пранкеры вывели «теневого» главу МИД Канады на откровения о России

Елена Острякова.  
28.06.2023 16:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Либералы, Политика, Россия


Россия не настолько авторитарна, как Китай, и поэтому Запад рассчитывает при помощи санкций добиться освобождения блогера-уголовника и иноагента Алексея Навального.

Об этом член парламента («теневой» министр иностранных дел в оппозиции) Канады Майкл Чонг заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не настолько авторитарна, как Китай, и поэтому Запад рассчитывает при помощи санкций добиться...

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«Мы считаем, что Алексей Навальный является де-факто лидером оппозиции в России, и что нам необходимо оказать давление на российское правительство, включая президента Путина, чтобы они прекратили преследование демократической оппозиции.

Мы считаем, что Россия – это отнюдь не Китай. Она не настолько авторитарна. Но на данный момент единственным инструментом в нашем распоряжении остаются санкции – экономические и в отношении отдельных лиц, чтобы оказать на них давление», – сказал Чонг.

«Порошенко» предложил ему признать, что Запад поддерживает Навального, потому что Навальный поддерживает Запад.

«Верно,  но также потому, что в своей борьбе она занимает верную позицию. Не только потому, что он единственный человек, выступающий против Путина, а единственный человек с правильной точкой зрения», – сказал Чонг.

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