Запад подхватил от Зеленского дурную привычку – Климов

Владимир Гладков .  
12.10.2023 16:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Страны западного блока создали хорошо скоординированную сеть распространения русофобских фейков.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока создали хорошо скоординированную сеть распространения русофобских фейков. Об этом в ходе...

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«Очень высокий уровень координации попыток вмешательства [во внутренние дела России] между странами Запада. Там уровень координации настолько высок, что фраза, сказанная одним политиком где-нибудь в США, почти до запятой повторяется почти немедленно политиками стран ЕС, НАТО, а потом это идёт на линии НКО.

И прям можно часы сверять, так это быстро идёт и так это жёстко продвигается», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что самые активные попытки вмешательства наблюдаются со стороны США, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции, Польши, а также «мелкие игроки – Прибалтийские страны».

Климов подчеркнул, что Запад научился такому сценарию у Владимира Зеленского.

«То есть, люди где-то сидят, такое впечатление, что просто в комнате, получают нарратив из известного места за океаном, и просто распространяют. Не методички. Методички – это ещё думать надо. Просто сценарии получают, и озвучивают эти сценарии.

Вот, как Зеленский отходит от сценария, и ему дают это понять, возвращают в русло. Сейчас этот метод там полюбился, и, по всей видимости, будет развиваться», – подытожил сенатор.

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