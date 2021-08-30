«Запад подвинется. Три четверти населения планеты – наши партнёры» – Лавров

Коллективный Запад, привыкший последние полтысячелетия руководить всем миром, категорически не устраивает новая тенденция по утверждению многополярного миропорядка.

Об этом на пресс-конференции в Волгограде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы создали прекрасную армию, то, что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы. Да, не без ошибок, не без торможений, в последние полтора года пандемия короновирусной инфекции вмешалась. Но на лицо поступательное движение.

И далеко не всем это нравится, потому что наши западные коллеги привыкли руководить всем миром, уже практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи. С этим приходит и политическое влияние.

Достаточно упомянуть наших по-настоящему стратегических партнёров, как КНР, Индия. Отношения у нас выстраиваются добрые и взаимовыгодные с подавляющим большинством стран мира», – рассказал Лавров.

«Пытаются западные коллеги наше движение вперёд затормозить. Выискивают любые поводы, чтобы объявить односторонние незаконные санкции. Задолго до того, что произошло на Украине и до референдума, по итогам которого крымчане вернулись в Россию, Запад уже пытался встраивать ограничители в свои отношения с нами, в надеже нас притормозить.

Поэтому у нас никаких иллюзий нет. Мы давно уже сделали вывод после волны этих рестрикций, которыми нас обложили в 14-ом году, что полагаться надо, прежде всего на собственные силы», – добавил министр.