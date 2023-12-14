«Запад поиздержался»: Украина продолжит умирать, но теперь только в обороне

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад больше не видит военного решения конфликта на Украине в «контрнаступе» и не верит в способность ВСУ отбить утраченные территории. Однако помощь продолжится, но в намного меньших объёмах и только для обороны.

Об этом в эфире интернет-канала Politеka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад больше не видит военного решения конфликта на Украине в «контрнаступе» и не верит...

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По словам эксперта, такого количества помощи, как получила Украина с начала спецоперации, выделено больше не будет, поэтому официальный Киев фактически принуждают уйти в оборону.

«Запад уже не видит военное решение в этом противостоянии. Запад действительно искренне верил где-то до сентября этого года в то, что Украина может победить военным путем, особенно на фоне успеха в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас он в это больше не верит.

А с учетом того, что Запад посчитал и прослезился, – по самым скромным оценкам 250 миллиардов долларов Украина получила разной помощи за предыдущих 22 месяца войны, – Запад понимает, что такой уровень помощи в следующие 22 месяца он удержать не сможет в силу внутренних проблем.

В силу того, что общества устают, электоральные процессы начинаются, он сегодня фактически требует от украинского руководства занять более сдержанную военную стратегию, перейти к стратегической обороне, которая требует меньше ресурсов», – заявил Бортник.

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