«Запад поиздержался»: Украина продолжит умирать, но теперь только в обороне

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Запад больше не видит военного решения конфликта на Украине в «контрнаступе» и не верит в способность ВСУ отбить утраченные территории. Однако помощь продолжится, но в намного меньших объёмах и только для обороны.

Об этом в эфире интернет-канала Politеka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, такого количества помощи, как получила Украина с начала спецоперации, выделено больше не будет, поэтому официальный Киев фактически принуждают уйти в оборону.

«Запад уже не видит военное решение в этом противостоянии. Запад действительно искренне верил где-то до сентября этого года в то, что Украина может победить военным путем, особенно на фоне успеха в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас он в это больше не верит. А с учетом того, что Запад посчитал и прослезился, – по самым скромным оценкам 250 миллиардов долларов Украина получила разной помощи за предыдущих 22 месяца войны, – Запад понимает, что такой уровень помощи в следующие 22 месяца он удержать не сможет в силу внутренних проблем. В силу того, что общества устают, электоральные процессы начинаются, он сегодня фактически требует от украинского руководства занять более сдержанную военную стратегию, перейти к стратегической обороне, которая требует меньше ресурсов», – заявил Бортник.