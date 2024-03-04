Запад пойдет на требования России по Украине – Арестович

Россия выставит условием для переговоров с Западом полное прекращение всей помощи Украине – от военной до финансовой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, Россия будет требовать нейтрального статуса Украины и отказа от потерянных территорий.

«Если это произойдет в октябре, то первым условием даже не переговорным, а входа в переговоры Кремль, скорее всего, поставит прекращение помощи Украине, всякой помощи. И Запад, зашугав ультиматумом, будет очень сильно нас сдать. Он два года до этого, когда ему непосредственно не очень грозила опасность, не очень нам помогал – здесь помогал, здесь сдавал, – то тут он в принципе сместится», – сказал экс-советник ОП.

«Я уверен, что совсем не сдадут, что будут сторговываться. Да и мы не сдадимся, а это будет очень существенным фактором, но нам предложат пожертвовать как минимум оккупированными территориями, нейтральным статусом – я уверен на 100%.

Поэтому ситуация печальна, в нее завели наш сон, неготовность и незрелость и западный сон, неготовность и незрелость», – заявил Арестович.