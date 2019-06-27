Запад поймали на вмешательстве в выборы на Украине

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Запад уже осуществляет прямое вмешательство в процесс выборов в Верховную Раду на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня утром получил интересный e-mail от организации, которая называется «Европейская платформа «За демократическое развитие». И вдруг, с большим удивлением, я вижу там три перечисленные страны – Украина, Литва и Грузия.

И дальше идёт описание того, что должны предпринимать украинцы сегодня для того, чтобы правильно подготовиться к выборам. И называется организация «Опора», которая финансируется господином Соросом. Когда я кинулся это всё искать, все следы ведут к Соросу», – сказал он.

«Там идёт чёткая калька, расписано, как господин Зеленский, полиция и силовые структуры должны готовиться к выборам. Там расписано, сколько людей Авакова попадут в лагеря этой организации («Опора» – прим. ред.), где они будут обучаться, как правильно себя вести для обеспечения порядка на выборах в Верховную Раду.

Меня удивляет, что в конце этого списка указано, что все эти дела производятся при финансовой и моральной поддержке МИД Германии», – добавил эксперт.