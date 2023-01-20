Запад пока не даст Украине танков

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США увеличивают военную помощь Украине, но в перечень вооружений не будут входить танки.

По крайней мере их на назвал глава Пентагона Ллойд Остин, выступая сегодня на очередной военной конференции в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим увеличить помощь по безопасности. Так, в прошлом месяце США заявили, что мы передает Украине батарею ЗРК «Пэтриот». Также мы предоставим Украине бронированные автомобили БТР. Также мы сегодня хотим огласить новый раунд помощи США, который поможет Украине получить победу на поле боя», – сказал Остин.

По его словам новый пакет рассчитан на 2,5 млрд долларов. В целом США оказывает помощь Украине уже на 26 млрд долларов.

«Это беспрецедентно. Новый пакет помощи укрепит систему ПВО Украины, защитит их небо, их гражданское население. Мы также укрепим их обороноспособность на поле боя. Также в рамках пакета помощи Украине будут переданы боевые машины: 59 «Брэдли», 19 «Страйкеров» и других бронированных машин. Также мы говорим про артснаряды и другие боеприпасы. США решительно настроены показывать пример том, как можно оказывать помощь Украине. США также передало украинским военным навыки, которые нужны для больше эффективности на поле боя. К нам присоединилась наши европейские партнеры. США продолжит увеличивать денежную помощь, ставя в приоритет сотрудничество с ВСУ», – сказал Остин.

Выступивший следом президент Украины Владимир Зеленский также не упомянул о потребности в танках, но призвал страны Запада поторопиться.