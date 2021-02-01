Запад покричит и сдаст Навального с потрохами – Кедми

01.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Запад не будет накладывать на Россию дополнительные санкции из-за ситуации с российским блогером-либералом Алексеем Навальным. На словах все будут высказывать недовольство и требовать его освобождения, но до реальных мер дело не дойдет, потому что Запад заинтересован в отношениях с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton Tv» заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кода началась эта провокация с Навальным, все правдолюбы начали кричать: «Вот теперь из-за Навального сейчас американцы ударят, сейчас Россия получит… Что сейчас будут такие санкции за Навального, Россия заплатит». И что сказал новый американский президент? Нет никакой связи между Навальным и стратегическими соглашениями между США и Россией.

Нет и не будет, и нет никакой связи между санкциями и тем, что произошло с Навальным. Что сказал немецкий премьер-министр, который потребовал от Путина – «А ты докажи, что то, что про тебя говорит Навальный, что это твое или не твое». Путин должен доказывать, что он не верблюд? Из-за блевотины какого-то политического провокатора и авантюриста?

Нет, ни один президент, уважающий себя, этого не будет делать. Но он добавил и другое – не будет никаких санкций. Это не имеет никакого отношения вопреки всем правдолюбам и специалистам, которые сказали: «Вот сейчас это похоронит «Северный поток-2». Он сказал: «Нет никакого отношения к «Северному потоку-2». Наши государственные интересы не связаны с этим». То есть, есть четкое разделение между государственными интересами, государственными отношениями и пропагандистскими», – резюмировал Кедми.