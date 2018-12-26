Запад помогает Порошенко готовить бойню, – МИД РФ

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Все действия Запада направлены не на урегулирование конфликта в Донбассе, а на его эскалацию, о чём свидетельствует прибытие новых и новых иностранных военных советников вопреки озвученным некогда Петром Порошенко обещаниям о скором наступлении мира.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы квалифицируем это как действия, направленные не на урегулирование внутриукраинского конфликта, а на его эскалацию. Задача была сформулирована нынешним режимом – приход к миру, обеспечение мира (главные лозунги Порошенко на прошлых выборах, – ред.). Причём здесь военные советники и поставки различных видов вооружения – совершенно непонятно.

Почему-то советники по правам человека, по гуманитарным вопросам, по восстановлению экономических связей или переводам банковских платежей, или соблюдения прав коренных народов – этих специалистов Запад не поставляет.

Соответственно, с решением или помощью решения главной задачи, с которой пришла нынешняя власть – а именно восстановление мира, никто не спешит помогать», – заявила Мария Захарова.