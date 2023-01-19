Запад понимает, что украинский фронт готов лопнуть – Затулин

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Государства западного блока отлично понимают, что со следующим крупным наступлением российской армии украинский фронт может рухнуть.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы свидетели того, как в конце прошлого и с началом нового года всё время нарастает напряжение, заявления следуют одно за другим о выделении тех или иных видов западного оружия, которые прежде не рассматривались в пакетах военной помощи и поддержки Украины. Это совершенно не случайно и является косвенным свидетельством того, что на Западе понимают: Украина не в силах выдерживать сопротивление, и если зимой-весной этого года, как мы рассчитываем, будут предприняты новые наступательные действия со стороны усилившейся российской группировки, прошедшей обучение, получившей опыт, усиленной за счёт частичной военной мобилизации, то украинский фронт может просто лопнуть», – сказал депутат.

По мнению Затулина, в этой ситуации Запад пытается убедить украинских чиновников и население в том, что иностранные союзники обязательно помогут.

«Все эти заявления о поставках, которые, кстати говоря, не завтра, а может быть, послезавтра или послепослезавтра только окажутся на месте, они преследуют эту цель», – добавил он.

Депутат подчеркнул, что российское командование обязано учитывать сложившуюся ситуацию и предпринять ответные шаги, и предотвратить поставки Украине нового оружия.

«В том числе по такому много раз обсуждавшемуся вопросу, что необходимо пресекать коммуникации, которые приводят к месту боя на передовую линию все эти западные вооружения – речь идёт о мостах, о тоннелях, о железнодорожных станциях, о путях, которые ведут прежде всего, конечно, через польско-украинскую границу, везут все эти новые поставки и новые вооружения», – резюмировал Затулин.