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Новости Украины

Давным-давно, в другой жизни, когда Одесса была весёлым черноморским городом всесоюзного значения, среди одесситов ходила шутка, будто на известном всей стране «Привозе» можно купить всё, включая атомную бомбу.

С тех пор изменилось многое. Контролировать Одессу поручили укронацистам, жизнерадостная атмосфера в городе на корню уничтожена понаехавшими и местными рагулями, а вместо «Привоза» появился «даркнет», где любой террорист – обладатель чемодана лишних денег – может приобрести из-под полы украинских военных деляг практически любое оружие и амуницию из списка западных поставок.

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В общем, в каждой шутке есть доля шутки.

Размах нелегальной торговли оружием достиг невиданных размахов, что даже на Западе уже не могут игнорировать коррупционный украинский феномен, при котором невероятно востребованные на фронте штурмовые винтовки, бронежилеты и «джавелины» торгаши в погонах толкают налево, оставляя боевым частям ВСУ от 30 до 40 процентов западной помощи, по оценкам аналитиков.

Всего через полгода после бесславного завершения операции НАТО в Афганистане, куда кануло западной военной помощи на сумму не менее $80 млрд, образовалась вторая «чёрная дыра», но уже на Украине, в которой пропадает эта же военная помощь в любых объёмах.

Через новообразованные торговые площадки в теневом интернете, вроде оружейного лабаза с говорящим названием «Thief» («Вор») торгуется буквально всё, что поступает на Украину «для защиты демократии». Цены на товар зависят от места сделки и объёма заказа.

При этом нельзя сказать, что западные кураторы не знали, кому взялись помогать «побеждать Россию на поле боя». О легендарной украинской коррупции на Западе открыто не говорил только немой, а насчёт чёрного рынка вооружений, расползающихся с Неньки по всему миру под прикрытием «Свиноборонпрома» и молдавских ЧВК олигарха Плахотнюка, политических лидеров неоднократно предупреждал «Интерпол».

Можно вспомнить, что задолго до 24 февраля 2022 года вокруг украинского «Южмаша» бушевал нешуточный скандал в связи с продажей ракетных двигателей северным корейцам.

На вышеупомянутой торговой площадке «Thief» в «даркнете» окопалось сразу несколько оружейных «магазинов». Один из них, «Weapons Ukraine», как продаёт, так и осуществляет доставку заказа покупателю.

Украинские деляги предлагают потенциальным клиентам широкий спектр товаров: бельгийский пистолет FN FNP и бельгийскую же штурмовую винтовку SCAR-L, бронежилеты с пластинами Condor, американский автоматический карабин М4 в желаемом клиенту обвесе и с глушителем, гранаты Ф-1, они же «лимонки», советского образца, и многое другое.

Гвоздем программы выступает американский ПТРК «джавелин», за который продавцы просят, примерно, $30 тыс, что составляет около 10% от ценника фирмы-производителя. Демпинг обусловлен тем, что «банкет» уже оплачен американскими налогоплательщиками, а что будет дальше, и кто произведёт окончательный расчёт за «ленд-лиз», украинских чиновников, похоже, совершенно не волнует.

Помимо оружия, в «магазине» можно купить и украинский загранпаспорт со всеми штампами и справкой о получении. Недёшево – за 23,2 млн рублей по текущему курсу.

По словам изучавших тему журналистов, клиентами подпольных торговцев оружия может быть кто угодно, вплоть до несовершеннолетних. Документов никто не спрашивает – проверкой надёжности служит депозит в криптовалюте или оплата в любой другой симпатичной торговцу валюте, после чего обсуждаются детали о доставке или передаче покупки заказчику.

Недавно прошло сообщение, что украинский «Привоз» посетили террористы из сирийского ИГИЛ или «Ан-Нусры» для переговоров об организации нелегальной поставки оружия.

То есть, западное оружие уже попадает в плохие руки, о чём неоднократно предупреждали эксперты.

Российские журналисты тоже попробовали себя в качестве «покупателя», откровенно предупредили продавца, откуда они, и узнали, что украинский «бизнесмен» не прочь продать им любой имеющийся в его распоряжении образец западного вооружения. Проблема только в доставке.

«Потенциальный бизнес-партнёр» предложил: после 100% предоплаты спрятать «товар» «на пока ещё подконтрольной ВСУ территории, а когда её освободите, то всё и получите». Практически точная цитата деляги, из которого патриотизм прямо-таки бьёт фонтаном.

Возвращаясь к старой одесской хохме о возможности покупки атомной бомбы на «Привозе», без особого труда верится, что скоро на площадке «Thief» в продажу могут быть выброшены какие-нибудь отработанные ТВЭЛы Ровенской АЭС для очумелых ручек.

Интересно, что судьбой проданного в «даркнете» западного оружия из списка помощи ВСУ, заинтересовались не только обеспокоенные представители США и ЕС, но и на самой Украине.

Совсем недавно в популярном украинском ТГ-канале «Легитимный» сообщалось, что в Киев приезжали иностранные ревизоры для проверки официальных украинских данных о списанных в потери и утраты западных вооружений. От Зе-чиновников потребовали выкатить всю документацию, а также фото- и видеодоказательства, где и при каких обстоятельствах произошла убыль вооружения и амуниции.

Всё, что смогли добиться представители спонсоров киевского режима, это состряпанные на коленке липовые отписки, не отягощённые фактами, и только в нескольких случаях украинцы смогли найти доказательства гибели тяжёлой техники в боях.

Существует закрытый доклад западных экспертов властям, в котором составлен список наиболее проблемных вооружений. В списке примерно 7 тысяч непонятно куда исчезнувших образцов одних только ПЗРК, однако точно такая же ситуация наблюдается и с ПТРК «джавелин» и NLAW, списанных в потери без фактажа и доказательств.

Все эти махинации вызывают нехорошие подозрения у западных ревизоров и, по-видимому, полученные данные о бушующей внутри украинской верхушки коррупции скоро должны выстрелить.

Читая западную, прежде всего, американскую, прессу, создаётся впечатление, что скандалы о разворовывании иностранной помощи ВСУ, вызванные редакционной статьёй The Washington Post и расследованием телеканала CBS, до времени притушены, но угли тихо тлеют под слоем пепла, чтобы в нужный момент разгореться с новой силой.

Достаточно очевидно, что на скорых парламентских выборах в США республиканцы планируют нанести удар правящим демократам через дурилку Зе и его отбитую камарилью, причём в их арсенале фигурируют не только факты продажи американского оружия и амуниции в «даркнете», но и такие шумно сдувшиеся информационные пузыри, вроде широко разрекламированного, но так и не состоявшегося украинского наступления на Херсон, под которое Вашингтон выделял большие объёмы помощи Киеву.

Об этом, в частности, на прошлой неделе подробно и обстоятельно написало издание The New York Times, отмечая, что «херсонская кампания» ВСУ изначально была провальной и маловероятной.

Военными экспертами NYT на условиях анонимности были опрошены несколько высокопоставленных украинских офицеров, которых попросили прокомментировать возможности наступления ВСУ на Херсон.

Военные, как один, сообщили представителям издания, что ВСУ не имеет преимуществ на южном направлении ни в живой силе, ни в технике, а удары по каналам военных поставок группировки Z не приводят к желаемым результатам: русские и не думают отступать.

В статье сделано интересное наблюдение, что передача украинским войскам РСЗО HIMARS не отменяет факта истощения ВСУ, и даже при самом оптимистическом сценарии, украинской армии ради полномасштабного наступления на Херсон придётся рискнуть оголить другие участки фронта, что, кстати, регулярно наблюдает русская фронтовая разведка.

Немаловажно упомянуть, что автор статьи придерживается невысокого мнения о работе украинского ЦИПсО, разгонявшего бездоказательный бред о «бегстве» российских войск из Херсона и области.

На основании лживых и бестолковых выкриков украинских чиновников автор приходит к мысли о целесообразности прекращения тотальной поддержки Украины.

Примечательно, что статья с похожим содержанием вышла и в другом авторитетном американском издании – The Washington Post, что свидетельствует, как минимум, о прорастании зёрен сомнения, посеянных результатами шести месяцев военной спецоперации в американских элитах.

Судя по недавно предпринятым мерам Зеленского в ответ на разгорающиеся скандалы, когда были сняты глава СБУ и генпрокурор, в ведомстве малохольных марафетчиков то ли бьют по хвостам в попытке забросать тряпками и заглушить источники наиболее сильной вони, то ли традиционно пускают пыль в глаза «союзникам» и общественности, создавая видимость борьбы за всё хорошее против всего плохого.

Налицо также усилия Зе-режима по сокрытию информации о кошмарных потерях в живой силе и технике, за которым заметна нескрываемая паническая боязнь потерять привычный уровень поддержки Западом.

Усилия эти предельно одиозны: военным спущена директива не выносить с поля боя убитых, записывая их в «без вести пропавших» и даже «дезертиров», заодно минимизируя выплаты семьям за потерю кормильцев, а заодно рассевшимся по соцсетям и форумам ципсошным вонючкам спущена методичка – объявлять сводки с фронта Минобороны РФ «ложью Конашенкова».

Уроки истории гласят, что Геббельс плохо кончил, а плодивший в печати ненависть Штрайхер красиво повис в петле по приговору Нюрнбергского трибунала, создав казус имени себя любимого на десятилетия вперёд для ЦИПсО, Ильи Пономарёва, Бомжены Курицыной-Рынской и других болтливых мразей. И напоминаем: незнание сего факта не освобождает от ответственности, а только отягчает её.