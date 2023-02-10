Запад попытается нанести главный экономический удар по России в марте, – прогноз

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Экономическое противостояние Запада с Россией в 2023 году выйдет в решающую фазу. Все предыдущие процессы с санкционными пакетами и эмбарго – это была расстановка «фигур на доске», а сам «турнир» начнется в нынешнем году.

Такой прогноз сделал в эфире своего авторского канала политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2023 год – это только и есть начало того самого противостояния. Я ориентируюсь на март 2023 года, потому что же нам противостоит высокий глобальный капитал, а он на Западе живёт с финансового года в марте, и в связи с этим происходит обнуление статистик. Они же вводили санкции после изучения, насколько глубоко интегрированы компании в мировой рынок, как именно они могут этим компаниям на мировом рынке нанести ущерб, проводили глубокие исследования. В том числе там принимала экспертное участие украинская сторона, которая составляла списки. Прибалты в этом же смысле постарались. То есть, там хватало помощников. И вот, собственно, сейчас этот бой начинается. В 2022 году расставляли фигуры на доске, а сейчас – пошло и поехало».

Но если рассуждать с точки зрения экономики, продолжил Уралов, то запасы России, в отличие от 1998 года, суверенны, обеспечены золотом, рублем и экспортом. А экономика – это в первую очередь обеспечение баланса, чтобы не было сильного превышения расходов над доходами, либо наоборот.

«Я считаю, что нам нужно вообще понимание российской экономики в связи с новой реальностью черпать теперь из трёх экономических плоскостей. Первая плоскость – внутри ЕАЭС, которая становится всё более и более важной, потому что это та реальность, где нам придётся сводить балансы, дебет с кредитом и товарооборот… Второе политэкономическое зеркало, в которое надо смотреть, – это на Кипр и Нидерланды. Это две самые интересные экономические юрисдикции, через которые всегда и проходил отток капитала, и вообще всё, что мы называем «внешним управлением с помощью финансового капитала». Так или иначе, нас держали с помощью этих двух юрисдикций, Великобританию мы не берём, поскольку туда еще и физически вывозили. В эти зеркала было бы интересно посмотреть. И третье, что я понимаю в новой реальности, что нашему государству придётся переходить к новой системе учёта и контроля с большим акцентом на килограммы, тонны, метры кубические. Экономика должна становиться всё более и более хозяйственной, потому что только в этом случае мы сможем добиться поставленных целей. Иначе мы у спекулятивного капитала не выиграем, и закрытие статистики – это не выход».

По прогнозу Уралова, экономические отношения с западноевропейскими и американскими компаниями сохранятся, но уже через посредников или филиалы в Казахстане, Киргизии или Армении.

«Я бы ещё почему обратил внимание на Казахстан, потому что внутри ЕАЭС вопросы безопасности для гражданина России решены лучше, чем внутри стран НАТО, – уверен Уралов. – Быть гражданином России в стране НАТО – это вообще немного быть группе риска».