Запад попытается втянуть Россию в длительную войну на десятилетия

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Воевать с Россией напрямую у стран Европы нет сил, поэтому они могут попытаться втянуть РФ в длительное противостояние на истощение.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война может обрести другой характер – воевать напрямую военным контингентом у Европы нет возможностей. Надо вооружить, мобилизоват, подготовить», – сказал эксперт.

«Втянуть, держать, не дать Украине проиграть, держать линию фронта – где-то же она остановится, должна остановиться. Держать и уже, создав военно-промышленный комплекс, втянуть Россию в длительную войну на десятилетия по модели арабо-израильских войн, это можно», – заявил Карасев.