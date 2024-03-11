Запад попытается втянуть Россию в длительную войну на десятилетия

Анатолий Лапин.  
11.03.2024 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 745
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Воевать с Россией напрямую у стран Европы нет сил, поэтому они могут попытаться втянуть РФ в длительное противостояние на истощение.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воевать с Россией напрямую у стран Европы нет сил, поэтому они могут попытаться втянуть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Война может обрести другой характер – воевать напрямую военным контингентом у Европы нет возможностей. Надо вооружить, мобилизоват, подготовить», – сказал эксперт.

«Втянуть, держать, не дать Украине проиграть, держать линию фронта – где-то же она остановится, должна остановиться. Держать и уже, создав военно-промышленный комплекс, втянуть Россию в длительную войну на десятилетия по модели арабо-израильских войн, это можно», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть