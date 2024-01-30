Запад попытается ввести войска в Россию к концу года – Сивков

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Провалив попытку военного мятежа в России, Запад решится на интервенцию. Ввести войска на территорию РФ противник попытается после президентских выборов к концу этого года.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, предшествовать этому будет попытка раскачать общественное мнение в России.

«Враг готовит более основательное наступление. Учения – это лишь повод не только отработать вторжение в Россию, но и развернуть группировки войск. И они уже даже говорят, когда ориентировочно предполагают это сделать – конец 24-начало 25 года. То есть, когда пройдут выборы везде, когда все стабилизируется, возможности у них к концу этого года, по их оценкам, ситуация в России подойдет к той точке, когда будет возможно в России инициировать социальный взрыв. Вот тогда они будут вводить войска.