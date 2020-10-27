Запад попытался помешать интеграции Белоруссии и России – Шойгу

27.10.2020, Москва, Елена Острякова

Запад предпринял попытку сменить власть в Белоруссии, чтобы сорвать ее интеграцию с Россией в рамках Союзного государства.

Об этом сегодня на совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран», – заявил министр обороны.

Он отметил, что обстановка на западных рубежах Союзного государства, «где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», по-прежнему неспокойна.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», – сказал Шойгу.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поблагодарил Россию за поддержку.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств, предприняли попытки неукоснительной смены власти. Только благодаря слаженным действиям органов государственного управления и белорусского народа нам удалось спасти страну от беззакония и произвола. Отдельно хотел бы высказать слова глубокой признательности военно-политическому руководству РФ за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время», – сказал Хренин.