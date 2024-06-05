Запад пошел на эскалацию, почувствовав, что Украина обречена

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 09:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Запад пошел на повышение ставок в украинском конфликте, поскольку стало понятно, что обычное снабжение Киева не поможет ему обеспечить приемлемый для него исход войны. Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Рожина, Россия уже много месяцев удерживает инициативу на фронте и пусть медленно, но освобождает населенные пункты.

Запад пошел на повышение ставок в украинском конфликте, поскольку стало понятно, что обычное снабжение...

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«С этими тенденциями, которые мы и наблюдаем на фронте, связана эскалация, на которую идет Запад с передачей ракет, угрозами обстрела российской территории. Идет дальнейшее повышение стратегических ставок именно потому, что они понимают, что если оставить ситуацию, как есть сейчас, то украинская армия просто по ресурсным соображениям проиграет, несмотря на поставки вооружения.

Именно поэтому им и требуется серьезная эскалация, которая повышает угрозу прямой войны России и НАТО, угрозу ядерной войны. Но у них выбора особого нет, потому что если оставаться на текущем уровне, текущих поставок, то этого не хватит для того, чтобы обеспечить для Украины приемлемый исход войны», – заявил Рожин.

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