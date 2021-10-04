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04.10.2021 20:37 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия
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Запад пошёл на долгосрочный политический сговор с Кремлём – профессор-иноагент

Российские власти достигли соглашения с Западом. Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы»...

Российские власти достигли соглашения с Западом.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил профессор Валерий Соловей, известный своими скандальными, но не сбывающимися прогнозами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад до конца осени вмешиваться во внутренние российские дела не будет. Они получили такое обещание. Позиция Евросоюза по выборам – это прямое проявление этой закулисной договоренности. Она реально существует. Вмешиваться мы не будем. Вы уж как-нибудь там сами.

Но это не означает, что это продлится бесконечно долго… Даже с этой Россией, которая выглядит чудовищно с точки зрения части русского общества, они вполне готовы договариваться. Но они готовы договариваться сейчас для того, чтобы быть готовыми к переходу.

Они знают, что он начнется скоро. И в этот момент они хотят иметь некий механизм взаимодействия и получить какую-то надежду, что власть не перейдет в более непредсказуемые руки, чем те, в которых она находится сейчас», – сказал Соловей.

По его словам, даже военная диктатура в России, которую он предрекает, вполне устроит Запад.

«Да, они будут иметь дело с любым режимом, который контролирует ситуацию в РФ. Нравится, не нравится. Они будут выказывать свои претензии, заниматься вербальной критикой, но вряд ли переходить к критике, пока этот режим критически им не угрожает», – сказал Соловей.

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