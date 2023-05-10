Запад пошёл по пути Украины и делает ставку на ультраправых нацистов против РФ

Все претензии США на единоличную победу во Второй мировой войне камуфлируют поддержку крайне правых радикальных течений как в самой Америке, так и в странах Европы.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в Белом доме заявили, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом.

«Да, вот по поводу заявления про американскую победу – это тоже уже на самом-то деле классика. То есть – сколько лет мы уже об этом слышим, далеко не в первый раз такая формулировка используется у тех или иных американских официальных деятелей, и не только от них, от общественных деятелей тоже. Это в принципе определённый взгляд на события Второй мировой войны, который в Соединённых Штатах уже устоялся, и я, если честно, не думаю, что вообще там в ближайшие годы изменится отношение к истории в принципе. В Соединённых Штатах такой очень специфический американоцентричный подход. Он, так сказать, чуть не понятен, как мне кажется, в тех же странах Западного мира, да и Восточного, где как-то более глобально смотрят на вещи, – подчеркнул эксперт. – Говоря о том, кто победил фашизм, мы наблюдаем слова и действия. На сегодняшний день американский такой внешнеполитический информационный курс, выстраивание такой большой идеологии в большом Западном блоке на самом-то деле очень сильно работает не сглаживание противоречий между либералами и правыми радикалами, в том числе фашистами и нацистами. То есть, в тех же Соединённых Штатах представителей крайне правых течений, несмотря на то, что при росте влияния Байдена, они чувствуют себя чуть ли не вольготнее, чем в любой другой стране мира. Это действительно факт – праворадикалам очень хорошие условия созданы».

По словам политолога, потакание нацистам и фашистам уже распространилось на страны Восточной Европы, где уже готовы забыть зверства фашистов и концентрационные лагеря.

«Если мы говорим о Европе, на сегодняшний в Восточной Европе правый радикализм очень сильно укрепляется. И ещё, самое главное, в определённом смысле реабилитация Германии и Италии в ходе Второй мировой войны стала уже такой нормой для Восточной Европы. Латвия, Литва и Эстония – это понятно. Но вот Румыния, Болгария, Польша – это неожиданно, – считает Мельничук. – На сегодняшний день Соединенные Штаты пытаются выработать определённый подход, который устроит весь этот блок. Поэтому именно к правым радикалам, которые сильны в Восточной Европе, будут пытаться вырабатывать способы, как-то найти подход. Мы это уже видим в контексте Украины, где на сегодняшний день очень чётко западная или либеральная элита поддерживает откровенно крайне правых и нацистских украинских деятелей».