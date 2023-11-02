Запад послал своему киллеру Зеленскому две жирные чёрные метки – эксперт

Появление в западных СМИ серии публикаций, касаемых Украины, в одной из которых президент Владимир Зеленский представлен одиноким фанатиком, а в другой главком ВСУ Валерий Залужный представляется в позитивном виде, – это прямой сигнал от Запада Зеленскому. Суть его заключается в том, что если он не выполнит возложенные на него обязательства, не считаясь ни с чем, то замена ему уже готова.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

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По его словам, такая развилка может быть опасной, поскольку прижатый к стенке Зеленский способен вытворить опасные вещи.

«Публикации в западных СМИ нужно рассматривать именно с точки зрения информационных технологий, которые реализуются для достижения определенных политических целей. Каждую публикацию нельзя рассматривать в отдельности – это абсолютно логично выстроенная схема ведения информационной борьбы, которая должна привести к достижению определенной политической цели. В данном случае Зеленский на страницах Time, где его опускают на грешную землю… и Залужный, который следом за ним дает интервью The Economist – это же происходит не по инициативе Залужного или Зеленского, это происходит по инициативе тех изданий, которые реализуют общую политику Запада в отношении Украины. Здесь я вижу большую опасность, она заключается в том, что такая очередность публикаций – это сигнал Зеленскому: «Либо ты нас чем-то удивишь, своими достижениями на фронте, либо мы подберем другого кандидата на пост президента, который сможет реализовать те цели и задачи, которые мы поставили», – отметил он.

«С этой точки зрения — это очень опасная ситуация, потому что она может подтолкнуть Зеленского к каким-нибудь отчаянным шагам, которые он может реализовать для того, чтобы сохранить свой пост и быть фаворитом для Запада. То, что опубликовал Залужный – из этого мы ничего нового не узнали. Мы знали, что положение дел на фронте не такое хорошее, как это описывается в украинском информационном пространстве, но сам факт появления Залужного, позитивная публикация в западном издании – это, прежде всего, сигнал для Зеленского», – заявил Килинкаров.