28.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Запад, Политика, Россия
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«Запад поставил цель оторвать Белоруссию от России» – Шишкин


Преждевременно считать, что после инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация в стране стабилизировалась и больше не угрожает госпереворотом.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, подобное уже было ярко продемонстрировано на Украине во время двух майданов.

«Считать, что все рассосалось, кризис закончен – это большое упрощение и выдавать желаемое за действительное. Хватка Запада нам известна. Мы помним, что даже был Майдан номер один, и когда он не принес нужных результатов, через несколько лет повторился Майдан номер два, только уже в более кровавом и жутком виде. Поэтому, Запад поставил себе цель оторвать Белоруссию от России, и будет это делать и в дальнейшем», – заявил Шишкин.

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