06.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Колониальная демократия, Украина
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Запад поставил Зеленского в позу Зю


Владимир Зеленский не может отправить в отставку обанкротившееся правительство «соросёнка» Алексея Гончарука, поскольку в этом случае окажется под угрозой получение так нужного Украине нового кредита МВФ. Более того, в обмен на деньги Запад ждёт от Киева выполнения непопулярных обещаний – начала распродажи чернозёмов и остатков государственных предприятий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя сегодня отправлять правительство в отставку просто в силу макроэкономической ситуации, связанной с погашением внешнего долга. В первом квартале сумма платежей по внешним обязательствам – 5,7 млрд долл. У нас нет твердой договоренности с МВФ о подписании соглашения кредитовании. От этого соглашения зависит еще 500 млн макрофинансовой помощи от ЕС. Пока нет новой сделки, не совсем хорошо отправлять правительство в отставку – правительство с приставкой «и.о.» не является подписантом обязательств перед МВФ.

Владимир Александрович ждет, пока такое соглашение будет подписано. МВФ не спешит его подписывать в силу нашей внутренней парламентской ситуации, связанной как с рынком земли, так и с документом, который определит судьбу судебных решений в отношении ПриватБанка и других банков.

До момента рассмотрения этих законопроектов в парламенте и подписания их президентом соглашения с МВФ и, соответственно, отставки Кабмина не будет», – сказал эксперт.

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