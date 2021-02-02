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02.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Политика, США, Украина
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Запад поставил Зеленского в униженную позу

Новости Украины

Украина вполне могла бы наладить у себя выпуск российской вакцины, но президент Владимир Зеленский предпочитает выпрашивать вакцины западного производства и жаловаться, что их не дают.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я слушал его последнее интервью американскому телевидению, где он сказал, что ему «некомфортно стоять с протянутой рукой». Я хотел бы понять – ты что, с протянутой рукой стоишь? Тебе предлагают вакцину. Тебе не стыдно брать электроэнергию, которая оттуда идет? Ты слыхал, что машина, на которой ты ездишь – она на русской нефти? Это можно? А спасать людей нельзя?

А тебе комфортно стоять в униженной позе исполнения любых желаний американского посольства? Причем даже не Госдепа, а временной поверенной в делах США», – сказал Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в интервью выходящей на канале HBO программе Axios  Зеленский пожаловался на унижение Украины и назвал российскую антиковидную вакцину одним из «проявлений серьезной информационной войны».

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