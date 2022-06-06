Запад поставляет оружие так, чтобы Украина не победила слишком быстро – киевский эксперт

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Новости Украины

Запад не заинтересован в том, чтобы «победа Украины» была резкой, поэтому даёт оружие дозированно и постепенно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные партнёры интенсивно, но очень рационально и прагматично помогают Украине. Они уже выбрали модель обвала России. Россия должна, знаете, как уничтожают старые здания, так, чтобы они провалились сами в себя и не повредили этим взрывом здания, которые находятся рядом. Запад заинтересован в том, чтобы обвал России не зацепил своими осколками прилегающие страны, да и весь мир, потому что страна огромная – с ядерным оружием. Поэтому Украина используется как инструмент в этом процессе. Но нам дают дозировано, чтобы победа Украины не была резкой. Нам дают дозировано оружие и другие ресурсы, чтобы это происходило постепенно», – пропагандонил Матвиенко.