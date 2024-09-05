Запад поставляет Украине непригодное техническое оборудование для энергетики, – Зеркаль
«Западные партнеры» часто передают Украине не то, что ей нужно для восстановления энергетики. Их оборудование или не подходит, или нуждается в дорогостоящих проектах и технических изменениях.
Об этом в эфире «LIGAnet» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши партнеры и доноры, и система ООН также делают ошибки. Они покупают оборудование, которое потом или очень сложно, или невозможно устанавливать в украинских условиях. Оно может технически не соответствовать, может нуждаться в технических изменениях, может нуждаться в каком-то дорогостоящем проекте на установку или дополнительном оборудовании. Просто ждать, что тебе что-то привезут – это очень проблематичная штука. Вы можете дождаться, но не того, что вы хотели бы, что вам нужно», – заявила Зеркаль.
Спасибо!
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