Запад поставляет Украине непригодное техническое оборудование для энергетики, – Зеркаль

Анатолий Лапин.  
05.09.2024 10:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


«Западные партнеры» часто передают Украине не то, что ей нужно для восстановления энергетики. Их оборудование или не подходит, или нуждается в дорогостоящих проектах и технических изменениях.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западные партнеры» часто передают Украине не то, что ей нужно для восстановления энергетики. Их...

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«Наши партнеры и доноры, и система ООН также делают ошибки. Они покупают оборудование, которое потом или очень сложно, или невозможно устанавливать в украинских условиях. Оно может технически не соответствовать, может нуждаться в технических изменениях, может нуждаться в каком-то дорогостоящем проекте на установку или дополнительном оборудовании. Просто ждать, что тебе что-то привезут – это очень проблематичная штука. Вы можете дождаться, но не того, что вы хотели бы, что вам нужно», – заявила Зеркаль.

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