Запад поставляет Украине технику сразу с воинскими частями – эксперт

Владимир Гладков.  
20.01.2023 14:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Поставляемой на Украину натовской техникой в основном якобы пользуются бойцы и офицеры стран западного блока, а не ВСУшники.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставляемой на Украину натовской техникой в основном якобы пользуются бойцы и офицеры стран западного...

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«Вооружение приходится поставлять с не просто укомплектованными экипажами, но, по сути, в составе военных частей. То есть перегонять туда целую военную часть.

Понятно, если поставить туда танки с экипажами, то работать это не будет, потому что должен быть организован слаженный подвоз боеприпасов, ремонт в боевых условиях, обслуживание, и так далее. Всё это фактически требует перегона туда военной части, укомплектованной этой техникой», – отметил Гильбо.

Он уверяет, что в связи с этим натовские военные в основном сами пользуются поставленной техникой.

«Либо же формирование такой части из украинского персонала. Но это означает, что людей нужно где-то порядка года учить. Какое-то обучение идёт, но сейчас в экипажах всей техники, которая была поставлена на Украину за последний год, воюют натовские офицеры, в основном английские и польские.

Англичане в основном командуют. Это организуется либо в форме ЧВК, либо они выступают как независимые военные специалисты, как поляки», – добавил эксперт.

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