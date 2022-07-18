Запад постепенно впадает в шок от наглости Украины – Корнилов

18.07.2022  18:30 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Украину приводит в ступор аргументация, что у стран, которые передают Киеву материальную помощь, мало того что могут быть собственные интересы, так деньги выданные в кредит ещё и нужно возвращать.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину приводит в ступор аргументация, что у стран, которые передают Киеву материальную помощь, мало...

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«Украинская сторона заявила, что Италия поступает нехорошо, когда глава МИД заявил о том, что сейчас после де-факто распада коалиции и возможной отставки правительства, пока кризис длится, оружие поставлять не будем. Украина возмутилась: «Как так? Кризисы приходят и уходят, а вечная ценность, каковой является Украина, она остаётся, поэтому вы обязаны поставлять вооружения, какой кризис?!»…

Не знают поговорки, что только бешеная собака кусает руку дающего. Когда Зеленский и Украина объявляют военными преступниками четыре крупнейших мировых банка, при том, что через них проходят транзакции на Украину, через них шло кредитование украинских фирм, выплачивались деньги – это полная шизофрения. Они, на самом деле, уверены, что им дают и будут давать деньги всегда, что бы ни произошло.

Им уже даже американцы говорят: мы не можем всё время давать деньги, наша задача научить, поставить в критическую фазу операции оружие, а дальше всё равно мы не сможем вас содержать. И это приводит Украину в полный ступор», – отметил политолог.

По его словам, такая тенденция уже вызывает беспокойство среди западных инвесторов.

«Когда «Financial Times» написала, что они беспокоятся, что Украина не сможет вернуть эти деньги, я посмотрел на комментарии всевозможных украинских деятелей, они искренне недоумевают. «Вы что всерьёз думаете, что Украина будет возвращать эти деньги?!». Там такая живая дискуссия началась в украинских соцсетях: «что это за такие наглые люди?» – добавил Корнилов.

Ранее политолог отмечал, что Украина обвинила крупнейшие банки Запада (JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole) в «военных преступлениях», так как те кредитуют трейдеров российской нефти.

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