Запад посылает Украину вслед за крейсером «Москва» – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Финансы


После отказа украинского руководства оплачивать набранные кредиты проценты по новым займам станут просто огромными. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Национальный банк Украины говорит, что единственным способом покрыть вообще то, чего нам нечего жрать не в 25-м, а уже в 24-м году, являются частные кредиты через пирамиду ОВГЗ имени Маркаровой. А если ты берёшь частные кредиты под «кто возьмёт билеты в пачку, тот получит водокачку». Если ты берёшь частные кредиты сразу после принятия закона об отказе платить по процентам, как ты думаешь, процент по новым кредитам, он будет выше или ниже? Я отвечу сразу. Он будет ни выше, ни ниже. Он будет космическим. Понимаешь, да?» – сказал Чаплыга.

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После отказа украинского руководства оплачивать набранные кредиты проценты по новым займам станут просто огромными....
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«А мы говорим, а где же бабки, на которые мы будем жить? И тут выходит товарищ Шольц и говорит, вы знаете, а не поискать ли вам среди тех 50 миллиардов, которые вам обещали США до начала выборов через G7 путем конфискации активов РФ?

Я не знаю, можно ли у тебя в эфире это сказать, но после крейсера «Москва» на**й является направлением. А если магистральная экономика ФРГ, которая формировала все это для Украины, говорит: направление – на «Москву»? Ну, ты понимаешь, да, о чем речь?» – подытожил он.

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