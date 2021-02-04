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04.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Политика, Россия
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Запад потерпел поражение в «битве за Навального»


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что попытка Запада устроить «цветную революцию» в России провалилась.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция Запада на арест Навального: зверь чует, что дичь уходит. Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Не переходите красную черту, никогда Москва не будет Киевом-2, никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций, и Навальный вам не поможет.

Россия – это крепость! А вы этого всё ещё не поняли. Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!», – написал Жириновский.

Правоту Жириновского вынужденно признает либеральный экономист Никита Кричевский.

«Похоже, коллективный Запад, особенно Европа, тесно завязанная на российское сырье, не очень представляют, что делать с Россией. Как-то реагировать надо, но как? Точечные санкции – вопрос решённый, но против кого? Против начальника Химкинского ГУВД? Запад стоит перед необходимостью переступить черту и направить все свои усилия на дестабилизацию обстановки в российском истеблишменте и усиление собственных позиций в российской власти. Пойдёт ли он на такой шаг? И есть ли у него рычаги? Если нет, то вся нынешняя возня – пшик», – написал Кричевский.

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