«Запад потерял интерес к Украине» – киевский телеведущий

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 08:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


На Западе падает интерес к Украине, а значит и выделяемая помощь будет продолжать сокращаться.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе падает интерес к Украине, а значит и выделяемая помощь будет продолжать сокращаться....

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«Мы должны признать, что интерес к Украине упал, на Западе. Я говорю о финансовом интересе и военной помощи. Не только потому что они этого не хотят, но это объективные вещи. Война такой интенсивности потребляет огромное количество снарядов, техники, денег.

Когда Байден это всё начал, он не рассчитывал, что это затянется на длительный период, поэтому это была вспышка определённых эмоций и интереса к лидеру США.

А сейчас мы понимаем, что это всё может затянуться на годы, и у американских налогоплательщиков встал такой вопрос: «А почему это должно быть на наши деньги?» – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что несмотря на пропаганду, на Украине уже никто не верит в возобновление западной помощи в прежних объёмах.

«Этот процесс был очевиден. И когда у нас представители высоких кабинетов пытаются каким-то образом убедить, что «Нет-нет, интерес ещё есть, мы только ждём решения Конгресса США, и мы опять получим какие-то деньги».

Это абсолютная неправда, и я думаю, многие в украинском обществе не покупаются на эти обещания», – добавил телеведущий.

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