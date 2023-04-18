Запад потерял нюх и не боится военного превосходства России – Кедми

Владимир Гладков .  
18.04.2023 21:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, ЯО


В новейших военных разработках России не будет никакого смысла до тех пор, пока страны западного блока уверены, что Москва их не применит.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В новейших военных разработках России не будет никакого смысла до тех пор, пока страны...

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«Они [Запад] знают, какое оружие есть у России. И новое ядерное оружие. Они также знают, что Россия не будет им пользоваться. И пока она не будет им пользоваться – какая разница, какое оружие есть.

Вот такое упражнение по логике. Если бы сейчас у США было такое же стратегическое превосходство в ядерном оружии, как у России, Россия бы ещё существовала?

Их психология совершенно другая. Да, военная теория требует – если у врага есть оружие, надо исходить из того, что он его использует. Это в отношении ко всем странам мира, кроме России, которая его не использует.

И поэтому они могут позволить себе делать всё, что они делают: «Ну и что, что у вас есть «Посейдон», «Сармат», «Кинжал» – вы ж пользоваться им не будете против нас. А мы будем делать всё, что хотим», – сказал Кедми.

«Могут быть неприятно удивлены», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Вот когда они будут удивлены, после этого будут по-другому. А пока они действуют так, как они привыкли. И кто их к этому приучил? Россия. Так что не удивляйтесь, что они так на вас смотрят», – пояснил эксперт.

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