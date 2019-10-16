Запад повел себя в отношении России не по-джентльменски

16.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Отношение России к европейским странам и США зиждется на недоверии, что вполне оправданно тем, что своего слова в вопросе расширения НАТО на восток они не сдержали.

Об этом известный российский журналист, общественный и политический деятель, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков-младший сказал на лекции на Факультете политических наук Белградского университета.

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«Если взять отношение СССР к Западу, оно было основано на некоторой романтике. Руководство страны относилось к обещаниям оппонентов с доверием. Достаточно вспомнить слова Горбачева в 1990 году, после воссоединения Германии, о том, что «джентльменам надо верить на слово», когда ему устно пообещали не расширять НАТО на восток. Однако, что мы имеем сегодня? Они своего обещания не выполнили, и войска альянса уже практически у наших границ», – сказал Примаков.

Следующий обман произошел, по его мнению, после подписания Основополагающего Акта Россия – НАТО 1997 года.

«Мой дед, Евгений Примаков-старший, будучи тогда главой российского МИД, подписал с руководством НАТО договор, где говорилось о том, что на территории новых членов альянса не будет размещаться на постоянной основе военный контингент. Но военный контингент в этих странах размещен. На аэродромах Восточной Европы размещены самолеты, танковые войска размещены. Нам говорят, что они там находятся в режиме ротации, а не постоянно, и это якобы не нарушает Акта. Но давайте представим в условной стране 100 танков, они там размещены, у них есть экипажи, они приехали, отслужили там полгода, уехали, их заменили другие экипажи…а танки продолжают стоять. Это что, ротация? Мы считаем, что нас обманывают» – пожаловался Примаков.

По словам экс-депутата Госдумы, подобная ситуация происходит и с договором СНВ-II (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Российской Федерацией был подписан Джорджем Бушем и Борисом Ельциным в 1993 году – ред.), который, возможно, уже не будет обновлен в следующем году.