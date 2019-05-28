Запад позволит Сербии навести порядок в Косово

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

Старая Европа может дать «молчаливое согласие» на силовую операцию Сербии на севере Косово.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору», высказал политолог, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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«Главное условие успеха сербской операции — невмешательство миротворческих сил Запада, которые дислоцируются в Косово. И это реально. Уже нет той ситуации, которая была 10 лет назад, когда весь западный мир проклинал сербов и представлял косоваров в роли жертв», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что за последний год 15 государств отозвали свое признание Косово, которое было сделано 10 лет назад.

«Запад начал реагировать. Мы слышим заявления Ангелы Меркель, мы слышим заявления послов западных стран в Приштине. На саммите в Берлине лидеры Германии и Франции пытались уговорить лидеров Косово снять пошлины, которые они вопреки всем имеющимся резолюциям ввели на сербские товары. Сейчас с точки зрения международной репутации у Сербии все гораздо лучше, чем раньше», – сказал Бондаренко.