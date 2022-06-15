Запад предаст Украину, как Афганистан – Табах

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Новости Украины

Украина зря надеется на то, что Запад будет ее все время поддерживать.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, Запад врет и предает Украину уже сейчас, продавая России в том числе комплектующие для оружия.

«Если вас обманывают в одном, то вас обманут и в другом. Если вас предают… вьетнамцев в 75-м году, диссидентов советских в 80-м году, Бенгази, Афганистан недавно, предательство это было… почему вы думаете, что вас не предадут? И поэтому, если вы видите, что французские чипы стоят и проданы для российских беспилотников и на российских танках, проданы в 22-м году, в мае 22-го, после того, как война началась, и они продолжают продавать это России, а она ставит на свои беспилотники, почему вы думаете, что они с нефтью и с газом не будут вас обманывать и не будут это закупать? Мы видим, что если они врут и предают здесь, то они врут и предают в другом месте тоже», – заявил Табах.